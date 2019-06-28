Кандидаты в депутаты от партии "Слуга народа" подписывают меморандум, содержащий пункты об обязательном личном голосовании и добровольном сложении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба политсилы в Facebook.

"Это наша позиция на следующие 5 лет. Быть депутатом - это ответственность, а не просто красивый значок. И я верю, что мы сможем стать единой командой, которая будет работать над реализацией этой ответственности", - заявил председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Согласно документу, кандидаты в народные депутаты Украины от партии "Слуга Народа", "осознавая ответственность перед миллионами украинских граждан, которые выдвинули требование кардинальных изменений в государстве, проголосовав на президентских выборах за Владимира Зеленского, понимая срочность задания по очистке и обновлению власти и полной переустановки государственной системы в Украине", обязуются выполнять ряд обязательств.

В частности, они обещают присутствовать на всех пленарных заседаниях Верховной Рады, кроме случаев, когда это невозможно по уважительным причинам. Также речь о необходимости четко придерживаться Регламента Верховной Рады, голосовать лично, при помощи личной карты, не передавать и не принимать ее от коллег, поддерживать все законопроекты, предусмотренные программой партии.

Кроме того, кандидаты обещают вести дискуссии относительно содержания законопроектов на заседаниях фракции, быть достойными звания народного депутата и представителя партии в парламенте, добровольно сложить депутатские полномочия в случае нарушения ключевых принципов партии и положений меморандума.

Скриншот, фото: Facebook/ Слуга Народу

Напомним, согласно последним опросам, на выборах в Раду "Слуга народа" набирает 45,3%, "Оппозиционная платформа" - 12,1%.

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