В День Конституции Украины, который отмечают в пятницу, 28 июня, президент Владимир Зеленский анонсровал издание Основного закона, которое рассчитано на детей. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, где также представил эскизы иллюстраций будущей книги.

"Замечательная, а главное нужна инициатива от издательства "Основы" - создать "Конституцию Украины" для детей. Интересную и понятную нашим маленьким гражданам. Пока, это рабочие эскизы. Уверен, что все получится! С Праздником!" - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром президент Зеленский призвал украицев участвовать в конституционном флешмобе: цитировать на видео статьи Основного закона и размещать в соцсетях.

Также мы сообщали, что у Зеленского считают, что изменить Конституцию необходимо в первый год его президентства.