Четырех украинцев, об освобождении которых из плена "Л/ДНР" договорился один из лидеров "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук, уже доставили в Минск и передали украинской стороне. Об этом сообщает Telegram-канал Inside Donetsk.

Их привезли самолетом из Ростова-на-Дону и передали Виктору Медведчуку вместе с паспортами и документами об освобождении.

"Виной того, что у нас давно не было обмена, является власть Порошенко. Мы тогда (в декабре 2017 — прим. ред.) договорились, что будет 2 этапа, но Порошенко от этого отказался. Насчет выборов, новая власть никаких шагов в направлении обмена не делает. С учетом вчерашней реакции Зеленского, мне кажется, ничего не изменится", - сказал Виктор Медведчук, пообещав продолжить переговоры по освобождению пленных.

Среди освобожденных из плена - Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.

Напомним, президенту Украины Владимиру Зеленскому не понравились договорённости одного из лидеров "Оппозиционной платформы За жизнь" Виктора Медведчука с лидерами "Л/ДНР" о возвращении украинских пленных.

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