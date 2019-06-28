286,5 миллионов гривен заработал в 2018 году глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. Из этой суммы 261 миллион - это премия за победу в Стокгольмском арбитраже. Информация об этом содержится в отчете "Нафтогаза".

В целом вознаграждение членов правления "Нафтогаза" по итогам 2018 года составило 389,3 миллионов гривен. Указаны суммы, которые в качестве премий получили другие сотрудники "Нафтогаза":

первый заместитель председателя правления НАК Сергей Перелома - 27,5 млн грн;

заместитель главы правления и финансовый директор Сергей Коновец - 22,7 млн грн;

член правления Юрий Колбушкин - 17,3 млн грн;

члены правления Олег Прохоренко (глава Укргаздобычи до 15 марта 2019 годы) - 20,6 млн грн;

член правления Николай Гавриленко (директор нефтяного дивизиона) - 14,7 млн грн.

Отмечается, что Прохоренко и Гавриленко не получали вознаграждения в качестве членов правления "Нафтогаза".

Ранее "Страна" писала о том, что в "Нафтогазе" сообщили, как с июня изменилась цена газа для населения.

Также мы сообщали, что министр энергетики и топ-менеджер "Нафтогаза" устроили перепалку в Facebook, которая увенчалась вызовом на бой без правил.