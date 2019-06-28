Уходящая с поста премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным указала на необходимость деэскалации ситуации в Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Премьер сказала, что действия России в Украине вызывают глубокую обеспокоенность и что для достижения какого-либо прогресса необходима деэскалация конфликта", - приводит агентство Bloomberg выдержки из заявления представителя Мэй.

Мэй во время встречи с президентом России также призвала его предотвратить наступление правительственных сирийских сил в Идлибе.

"Как два постоянных члена Совета Безопасности ООН они обсудили вопросы глобального значения, в том числе необходимость того, чтобы президент Путин сдерживал наступление Асада на (занятый боевиками сирийский - прим. ред.) Идлиб", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

"Они также обсудили вопросы, вызывающие обеспокоенность глобального характера, включая важность сохранения ядерного соглашения с Ираном", - отмечается в заявлении.

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