Известный российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) решил баллотироваться в депутаты Московской городской думы. Об этом пишет РИА Новости.

О том, что пранкер Вован решил попытаться стать депутатом, сказал его коллега Алексей Столяров (Лексус). По его словам, причина такого решения - желание повлиять на политику, решить проблемы, разобраться с которыми их просят люди.

"Некоторые проблемы с помощью пранка решали, и мы посчитали, что влиять на политику проще, находясь внутри системы. Поэтому один из нас в этой студии выдвигается в Мосгордуму - это Владимир", - заявил Алексей Столяров.

Сам Кузнецов рассказал, что он подал документы в Мосгоризбирком еще 2 недели назад. Но объявлять о выдвижении Владимир тогда не решился, так как не был уверен, что соберет подписи. Теперь он полагает, что у него есть все шансы.

Отметим, что выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября 2019 года.

Фото: Facebook/ Егор Сергеев

Напомним, ранее пранкеры Вован и Лексус разыграли Макрона, представившись Зеленским.

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