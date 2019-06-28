У канцлера Германии Ангелы Меркель со здоровьем все в порядке. Такое заявление сделала официальный представитель правительства ФРГ Мартина Фиц, передает "Интерфакс-Украина".

"Фотографии и видео из Осаки показывают, что канцлер активна и здорова", - сказала Фиц журналистам в пятницу.

Известно, что Меркель в настоящее время принимает участие в проходящем в Японии саммите G20. По словам Фиц, все мероприятия Меркель состоятся в запланированном режиме.

Напомним, что в июне произошло два инцидента, когда во время официального мероприятия канцлеру ФРГ становилось дурно - ее била крупная дрожь. В частности, это произошло 18 июня во время визита в Германию президента Украины Владимира Зеленского.

Также подобный инцидент с канцлером ФРГ произошел утром 27 июня в берлинской резиденции президента Германии, где состоялась церемония официального вступления в должность нового министра юстиции Кристине Ламбрехт.

Ранее "Страна" выясняла, что же могло произойти с Ангелой Меркель и разбирала семь версий о возможной болезни канцлера.