После двух приступов у Меркель в правительстве ФРГ заявили, что канцлер активна и здорова
У канцлера Германии Ангелы Меркель со здоровьем все в порядке. Такое заявление сделала официальный представитель правительства ФРГ Мартина Фиц, передает "Интерфакс-Украина".
"Фотографии и видео из Осаки показывают, что канцлер активна и здорова", - сказала Фиц журналистам в пятницу.
Известно, что Меркель в настоящее время принимает участие в проходящем в Японии саммите G20. По словам Фиц, все мероприятия Меркель состоятся в запланированном режиме.
Напомним, что в июне произошло два инцидента, когда во время официального мероприятия канцлеру ФРГ становилось дурно - ее била крупная дрожь. В частности, это произошло 18 июня во время визита в Германию президента Украины Владимира Зеленского.
Также подобный инцидент с канцлером ФРГ произошел утром 27 июня в берлинской резиденции президента Германии, где состоялась церемония официального вступления в должность нового министра юстиции Кристине Ламбрехт.
Ранее "Страна" выясняла, что же могло произойти с Ангелой Меркель и разбирала семь версий о возможной болезни канцлера.