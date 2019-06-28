В День Конституции президент страны Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" Алексею Ананенко, Валерию Беспалову и Борису Баранову (последнему посмертно). Ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС также вручили ордена "Золотая звезда". Об этом сообщается на сайте главы государства.

Указ о награждении под номером 468/2019 от 27 июня размещен на сайте президента.

"Старший инженер-механик реакторного цеха ГП "Чернобыльская АЭС" в 1983-1989 годах Алексей Ананенко, старший инженер турбинного цеха атомной электростанции в 1986 году Валерий Беспалов и начальник смены этого же предприятия в 1976-2005 годах Борис Баранов (посмертно) удостоены высшей государственной награды за героизм и самоотверженные действия при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года", - говорится в документе.

На официальном ресурсе отмечено, что трое героев, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыв на ЧАЭС.

"Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Благодаря этому удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, в результате которого с высокой вероятностью мог произойти повторный взрыв", - сказано на сайте президента.

Алексей Ананенко. Фото: Википедия

Напомним, что подвиг ликвидаторов изображен во второй серии сериала "Чернобыль". Правда, в картине "чернобыльские водолазы" скончались от лучевой болезни через несколько недель после героической вылазки. В действительности Ананенко и Беспалов не погибли и живут по соседству на Троещине в Киеве. А Баранов проработал на станции еще 19 лет и умер в 2005 году в возрасте 64 лет.

Водолазы из сериала "Чернобыль". Фото: bbc.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве предложили назвать улицы в честь ликвидаторов Ананенко, Беспалова и Баранова.

Мы также разбирали несоответствия между сериалом "Чернобыль" и реальными событиями.