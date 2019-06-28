Ученые выяснили, откуда исходят инопланетные сигналы из космоса
Ученые выяснили, откуда исходят одиночные сигналы из космоса, которые считались "инопланетными". Об этом сообщает РИА Новости.
Так, используя радиотелескоп ASKAP астрономы смогли точно определить данные об источнике одиночных FRB-радиовсплесков и расстоянии до него.
При этом отмечается, что точность замеров такова, что если бы мы стояли на Луне и смотрели на Землю, то мы увидели бы не только город, но и смогли бы точно назвать тот квартал, где возникла вспышка.
Ученый из Объединения научных и прикладных исследований CSIRO в австралийском Эппинге Кит Баннистер подчеркнул, что это является огромным прорывом с момента первого обнаружения радиосигналов в 2007 году. Потом исследователям удалось распознать следы еще трех десятков подобный всплесков.
Сигнал, как сейчас считают исследователи, возник в достаточно крупной "мертвой" эллиптической галактике DES J2144-4054, расположенной в созвездии Цапли на расстоянии в 3,6 миллиарда световых лет от Земли.
Напомним, астрономы США зафиксировали 72 уникальных сигнала из галактики до которой 3 миллиарда световых лет.
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