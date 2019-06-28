Ученые выяснили, откуда исходят одиночные сигналы из космоса, которые считались "инопланетными". Об этом сообщает РИА Новости.

Так, используя радиотелескоп ASKAP астрономы смогли точно определить данные об источнике одиночных FRB-радиовсплесков и расстоянии до него.

При этом отмечается, что точность замеров такова, что если бы мы стояли на Луне и смотрели на Землю, то мы увидели бы не только город, но и смогли бы точно назвать тот квартал, где возникла вспышка.

Ученый из Объединения научных и прикладных исследований CSIRO в австралийском Эппинге Кит Баннистер подчеркнул, что это является огромным прорывом с момента первого обнаружения радиосигналов в 2007 году. Потом исследователям удалось распознать следы еще трех десятков подобный всплесков.

Сигнал, как сейчас считают исследователи, возник в достаточно крупной "мертвой" эллиптической галактике DES J2144-4054, расположенной в созвездии Цапли на расстоянии в 3,6 миллиарда световых лет от Земли.

Напомним, астрономы США зафиксировали 72 уникальных сигнала из галактики до которой 3 миллиарда световых лет.

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