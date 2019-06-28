28 июня состоялась жеребьевка Уимблдона-2019, по итогам которой своих первых соперниц получили украинские теннисистки Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Катерина Козлова, передает УНИАН.

Первая ракетка Украины Свитолина, которая посеяна на турнире под восьмым номером, встретится с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (№78 в рейтинге WTA). Свитолина выступит в основной сетке Уимблдона седьмой год подряд. Ее лучшим результатом на турнире является выход в четвертый круг.

Соперницей 33-й ракетки мира Леси Цуренко, которая также попала в посев, стала чешская теннисистка Барбора Стрыцова (№50). Лучшим результатом Цуренко на турнире является выход в третий круг. Даяна Ястремская, которая в рейтинге WTA располагается на 36-й строчке, дебютирует в основной сетке Уимблдона матчем против итальянки Камилы Джорджи (№41). 67-й ракетку мира Катерину Козлову, которая ранее дважды не могла преодолеть на Уимблдоне первый круг, ждет встреча с американкой Лорен Дэвис (№96).

Ранее мы сообщали, что Элина Свитолина оплатила операцию травмированной на турнире в Риме украинской теннисистке.