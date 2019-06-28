Очередной доклад Сената США о не подтвердившемся вмешательстве России в выборы президента 2016 года будут выпускать поэтапно, начиная с июля.

Об это заявил председатель комитета по разведке Сената Ричард Берр, передает RG со ссылкой на американское издание Politico.

"Публикация начнется сразу после того, как мы вернемся с 4 июля (День независимости США - прим. ред.)", - сообщил он.

Он отметил, что двухлетняя работа над расследованием окончена. Первая часть доклада будет посвящена безопасности выборов. За этим последуют дополнительные части о действиях администрации президента США Барака Обамы, роль соцсетей, прежние выводы комитета по этому вопросу и окончательная оценка основных вопросов, связанных с кампанией Дональда Трампа.

Говоря о сроках публикации последней части доклада, Берр заявил: "Я предполагаю, что это будет середина - конец сентября". "Я просто не знаю, сколько времени уйдет на рассекречивание", - добавил он.

Как сообщала "Страна", генпрокурор США занялся данными о вмешательстве украинцев в президентские выборы-2016. В 2016 году эти данные привели к отстранению главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта в разгар президентской кампании в США.

Напомним, что Путин и Трамп встретились на конференции "Большой двадцатки" в Осаке. Они провели свою третью полноформатную встречу. Переговоры должны были состояться еще в декабре в Аргентине, но были сорваны из-за инцидента в Керченском проливе.