Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке заявила, что нормализация отношений двух стран при наличии угроз со стороны РФ Лондону и его союзникам невозможна, сообщает "Интрфакс" со ссылкой на Даунинг-стрит.

"Не может быть нормализации наших двусторонних отношений до тех пор, пока Россия не прекратит безответственные и дестабилизирующие действия, угрожающие Великобритании и ее союзникам", - заявил официальный представитель Терезы Мэй после встречи двух лидеров.

Представитель Даунинг-стрит также подчеркнул, что глава британского правительства заявила о наличии неопровержимых доказательств причастности России к отправлению в Солсбери.

"Она сказала, что эти действия никогда не должны повториться, и что Британия хочет, чтобы двух причастных к атакам привлекли к ответственности", - добавил он.

Напомним, ранее Москва неоднократно отвергала обвинения Лондона в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Ранее "Страна" писала о том, что Тереза Мэй официально перестала быть лидером консерваторов британского парламента.

Также мы сообщали, что Путин признал сближение Москвы и Пекина, но просит не искать в этом дурного подтекста.