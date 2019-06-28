В четверг, 27 июня, в модном элитном спортивном клубе класса de luxe в Печерском районе Киева произошла крупная кража. Об этом "Стране" сообщили источники в правоохранительных органах.

В заведении, расположенном на улице Зверинецкой, один из клиентов оставил в шкафчике для переодевания около 30 000 гривен в портмоне и пошел на тренировку. Когда он вернулся - то заметил, что портмоне и связка ключей, среди которых были и ключи от квартиры, пропали.

Несмотря на то, что клуб элитный, в нем есть охрана и видеонаблюдение, и его посещают бизнесмены и государственные служащие высокого ранга, вору удалось спокойно проникнуть незамеченным в мужскую раздевалку, вскрыть шкафчик и выкрасть деньги у клиента.

Как рассказали нам посетители этого клуба, как раз в раздевалке видеонаблюдения нет из этических соображений, потому что это помещение совмещено с душевыми. Чтобы vip-клиенты не обвинили персонал в подглядывании за ними, камеры там не установлены. Между тем, проникнуть без абонемента в раздевалку невозможно - турникет оборудован чипом. Вероятно, вор имел абонемент, либо же к краже причастен кто-то из персонала, занимающегося обслуживанием раздевалки и имеющего к ней доступ.

Кстати, это уже не первая кража в этом люксовом клубе, поэтому посетителям стоит задуматься, нужно ли брать с собой в раздевалку наличность и другие ценности.

Напомним, крупного киевского бизнесмена обокрали в раздевалке столичного спортклуба.

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