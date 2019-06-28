Неизвестные в Одессе умышленно повредили автомобиль и угрожали участникам проекта журналистских расследований. Об этом передает УНН со ссылкой на данные Киевского отдела полиции в Одессе.

"В полицию обратилась корреспондент одного из изданий с заявлением о повреждении служебного автомобиля и угрозах со стороны неизвестных лиц в адрес участников проекта журналистских расследований", - сообщили в одесской полиции.

Журналистка сообщила, что во время осуществления ими профессиональной деятельности неизвестный на автомобиле "ВАЗ" совершил преднамеренный наезд на транспортное средство съемочной группы, припаркованный возле админздания суда. Внутри транспортного средства находился только водитель. В результате происшествия повреждена левая боковую часть автомобиля, водитель не пострадал.

"По словам заявительницы, во время этого события она и оператор находились в помещении суда. После их возвращения к машине 30 неизвестных выразили в их адрес угрозы", - добавили в полиции.

Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи - лишение свободы на срок до трех лет. Полиция устанавливает личности злоумышленников и обстоятельства происшествия.

Как сообщала "Страна", апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор журналисту Павлу Волкову.

Отметим, что журналисту Мартиросяну, из-за которого СБУ разворачивала самолет, сняли запрет на въезд в Украину.