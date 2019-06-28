На саммите G20 в Осаке мировые лидеры имеют возможность отведать огромное количество свежих морепродуктов, в том числе - морских ежей и огромных устриц, как сообщает "Интерфакс".

Участников G20 угощают традиционными региональными блюдами. Например, в качестве закусок предложены такияки, которые представляют собой шарики из теста с начинкой в виде отварного осьминога и зелени, а также блюдо кусикацу - обжаренные во фритюре овощи или мясо на шампурах.

Блюда готовят японские повара прямо перед присутствующими в специальных зонах. Организован также небольшой зал, где можно попробовать японские консервы, в том числе консервированные гигантские устрицы. На десерт гостям предлагают мягкое мороженое различных вкусов.

Напомним, саммит G20 проходит с 28 по 29 июня в японской Осаке. На его полях состоялась встреча президентов США и РФ Путина и Трампа, на которой они обсудили Украину, Иран, Китай и Сирию.

Также мы сообщали, что Трамп и Путин вместе вышли для снимка лидеров на групповое фото.