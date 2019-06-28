В пятницу, 28 июня, в силу вступило решение Совета Европейского Союза о продлении на полгода экономических санкций против России. Об этом пишет ТАСС.

Сегодня соответствующий документ был опубликован в официальном журнале Европейского Союза. Решение о санкциях будет действовать до 31 января 2020 года.

Отмечается, что Европейский Союз продлил антироссийские санкции после обсуждения на прошедшем 20-21 июня саммите ЕС вопроса реализации минских соглашений по урегулированию конфликта в Украине, с которыми увязаны санкции против РФ.

Напомним, возвращение России в ПАСЕ позволит депутатам РФ обойти персональные санкции ЕС.

Также мы писали, что Европейский Совет на шесть месяцев продлил секторальные санкции против России.