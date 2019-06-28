Решение ЕС о продлении экономических санкций против России вступило в силу
В пятницу, 28 июня, в силу вступило решение Совета Европейского Союза о продлении на полгода экономических санкций против России. Об этом пишет ТАСС.
Сегодня соответствующий документ был опубликован в официальном журнале Европейского Союза. Решение о санкциях будет действовать до 31 января 2020 года.
Отмечается, что Европейский Союз продлил антироссийские санкции после обсуждения на прошедшем 20-21 июня саммите ЕС вопроса реализации минских соглашений по урегулированию конфликта в Украине, с которыми увязаны санкции против РФ.
Напомним, возвращение России в ПАСЕ позволит депутатам РФ обойти персональные санкции ЕС.
Также мы писали, что Европейский Совет на шесть месяцев продлил секторальные санкции против России.
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