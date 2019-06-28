Президент Владимир Зеленский своим указом №466/2019 от 27 июня предоставил украинское гражданство ряду иностранцев, которые принимали участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Об этом сообщается на сайте президента.

В частности, украинские паспорта получат 14 человек: Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Левани Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа.

По словам Зеленского, это первые решения относительно предоставления гражданства Украины лицам, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины. Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке. Он также подчеркнул, что со стороны президента не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как было раньше.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский запустил конституционный флеш-моб и призвал украинцев назвать свою любимую статью.

Также мы сообщали, что у Зеленского считают, что изменить Конституцию необходимо в первый год его президентства.