В пятницу, 28 июня, президент Евросовета Дональд Туск заявил, что категорически не согласен с мнением Владимира Путина о том, что либерализм устарел. Об этом сообщает Euractiv.

Накануне, в интервью Financial Times кремлевский лидер сказал, что "либеральная идея" сейчас "конфликтует" с тем, чего хотят люди во всем мире.

"Либералы не могут просто диктовать никому ничего, как они пытались сделать в течение последних десятилетий", - сказал Путин и раскритиковал решение немецкого канцлера Ангелы Меркель принять более миллиона беженцев в Германии. Глава Кремля оценил это как "кардинальную ошибку" и похвалил президента США Дональда Трампа за его усилия, направленные на остановку потока мигрантов из Мексики.

"Эта либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Что мигранты могут убивать, грабить и насиловать безнаказанно, потому что их права как мигрантов должны быть защищены. Либеральная идея устарела. Она вступила в конфликт с интересами подавляющего большинства населения", - добавил Владимир Путин.

Туск, который тоже находится сейчас в Осаке на саммите "Большой двадцатки", ответил на это так: "Я должен сказать, что я категорически не согласен с главным аргументом, что либерализм является устаревшим. Я считаю, что действительно устаревшими является авторитаризм, культ личности, господство олигархов, даже если иногда они кажутся эффективными".

Туск также добавил, что либеральные ценности являются "важнейшими и самыми трепетными ценностями" для европейцев.

Как сообщала "Страна", Порошенко наградил Туска орденом Ярослава Мудрого.

Напомним, что Туск рассказал, когда будут определены кандидаты на ключевые должности в институтах ЕС.