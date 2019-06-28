В ночь на 28 июня в Одессе мужчина вырезал соседскую семью, которая якобы задолжала ему 16 тысяч гривен. Об этом сообщает "112 Украина".

"По предварительной информации, погибшие - это женщина, и ее дочь с зятем. Тело последнего, по словам правоохранителей, нашли уже на улице. Мужчина выбежал из подъезда, он истекал кровью от колото-резаных ран и продолжал звать на помощь", - говорится в сообщении.

В убийстве подозревают соседа убитых по коммунальной квартире, пенсионера 78 лет. По предварительной информации, деньги ему задолжала именно старшая из женщин. Накануне он якобы потребовал вернуть долг, но получил отказ в оскорбительной форме. После этого сосед жестоко расправился с пенсионеркой и ее домочадцами.

"По словам соседей, его задержали, когда он пытался скрыть следы своего преступления - смывал кровь с пола, за поясом у него был нож", - передал свидетель с места событий.

В то же время, по словам соседей, семья погибших была уважаемой, все работали и то, что могли задолжать такую сумму пенсионеру - не верят.

Фото: dumskaya.net

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