В социальных сетях сообщают, что в ночь на 28 июня в центре Донецка прогремел мощный взрыв, повлекший за собой сильный пожар.

На данный момент причина взрыва неизвестна, возможно, имел место взрыв бытового газа в квартире по адресу проспект Ленинский, 37 а. Об этом сообщается в Twitter-микроблоге.

Отмечается, что вероятность связи инцидента с интенсивными боями, шедшими под Донецком ночью, крайне низкая.

Также сообщается, что утром возобновились минометные обстрелы поселка шахты "Трудовская" на западе Донецка.

В 04:30 получили ранения находившиеся дома мирные жители - мужчина и женщина. Женщине помощь оказана на месте, необходимость в госпитализации отсутствует. Мужчина доставлен в донецкую городскую больницу №14 с диагнозом ранение левого плеча и лобной части. В результате обстрела разрушено 12 оконных блоков и повреждено 15 квадратных метров кровли многоквартирного жилого дома по адресу ул. Косарева, 84.

Как сообщала "Страна", в Донецке рано утром 19 июня прогремел мощный взрыв.

Напомним, что на Донбассе при выполнении боевого задания погиб украинский разведчик.