Пострадавший в результате жестокого избиения бывший мэр Конотопа и кандидат в народные депутаты Украины по одномандатному избирательному округу номер 160 Артем Семенихин обвинил в нападении народного депутата Украины Игоря Молотка, который также балотируется по этому округу.

Об этом Семенихин заявил вечером 27 июня в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Видеообращение записано из палаты Киевского института нейрохирургии имени академика А. П. Ромоданова, куда Артема Саменихина транспортировали из отделения реанимации Конотопской ЦРБ. На видео видно, что Семенихин лежит с перебинтованными головой и рукой. На лице у него ссадины и гематомы.

По словам пострадавшего, покушение на него было совершено, когда он вернулся из Киева после того, как был зарегистрирован ЦИК кандидатом в народные депутаты Украины.

Как заявляет Семенихин, к нападению него причастен нардеп 7-го созыва по этому округу Молоток, который снова балотируется в Верховную Раду Украины и люди которого, якобы, совершили покушение на убийство. Семенихин призвал избирателей 160-го округа на внеочередных выборах 21-го июля не дать Молотку ни единого голоса. Кроме того, Семенихин, имеющий жесткую проукраинскую позицию, подчеркнул, что, если избиратели поддержат его самого на выборах в ВРУ, то он, уже будучи нардепом, не позволит пройти в парламенте ни одному антиукраинскому законопроекту.

Напомним, в ночь на 27 июня неизвестные напали на бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина и нанесли ему тяжкие телесные повреждения. Полиция квалифицировала нападение как "покушение на убийство" и открыли уголовное производство. Позже прокуратура переквалифицировала дело на более жесткую статью – ч. 2 ст. 15/п.п. 8, 12 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в связи с выполнением потерпевшим служебного или общественного долга) УК.

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