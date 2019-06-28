На окраине Черновцов прохожие нашли чемодан, в котором был мертвый ребенок. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

О найденном в кустах чемодане прохожие сообщили правоохранителям. Звонок на спецлинию полиции "102" поступил в 21.00, 27 июня.

На месте происшествия полицейские обнаружили тело мальчика, возрастом примерно до трех лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. По указанному факту следователи Садгорского отделения полиции начали уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По указанному адресу сразу выехало руководство полиции в Черновицкой области, следственно-оперативные группы, сотрудники Садгорского отделения полиции, кинологическая и криминалистическая службы.

Фото: cv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве за убийство 9-летнего мальчика, тело которого нашли в водоеме, задержан брат сожителя его матери.

Напомним, что убийцу 9-летнего мальчика в Киеве арестовали без права залога.