Россия и Китай не выстраивают политику против кого бы то ни было, а развивают свое сотрудничество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью изданию Financial Times.

"Нам не нужно ни к чему присоединяться и не нужно против кого бы то ни было выстраивать свою политику. Мы вообще с Китаем не выстраиваем политику против кого бы то ни было", - сообщил Путин.

Отвечая на вопрос журналиста, не слишком ли много, образно выражаясь, Россия кладет яиц в одну корзину, делая большую ставку на взаимодействие с КНР, Путин ответил: "У нас достаточно яиц, но не так много корзин, чтобы положить туда эти яйца".

Также Путин призвал не искать какого-либо подтекста в сближении Москвы и Пекина, несмотря на совпадающие позиции КНР и России по целому ряду вопросов сегодняшней мировой повестки дня. Президент РФ напомнил, что Россия и КНР подписали договор о дружбе в 2001 году и это было задолго до экономического противостояния Китая и США.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп сравнил встречу с Путиным с церемонией вручения "Оскара".

Также мы сообщали, что Путин и Трамп на встрече, которая длилась 80 минут обсудили Украину, Иран, Китай и Сирию.