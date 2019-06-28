На саммите G20 в Осаке президент России Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне - 9 мая 2020 года. Президент США на предложение отреагировал позитивно.

Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на полях конференции "Большой двадцатки" в Осаке.

Эта поездка может стать первым официальным визитом президента США Дональда Трампа в Россию.

Как сообщала "Страна", Путин и Трамп на встрече, которая длилась 80 минут обсудили Украину, Иран, Китай и Сирию.

"Они оба согласились с тем, что улучшение отношений в интересах обеих стран и всего мира", - говорится в заявлении администрации президента США.