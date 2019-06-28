28 июня на полях саммита Большой двадцатки G20 прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, которая длилась полтора часа. Беседа состоялась с участием делегаций, что означает, что формат разговора был более высоким, чем "встреча на ногах", когда лидеры государств беседуют лишь с переводчиками. Учитывая напряженные отношения США и России, сам факт проведения переговоров эксперты считают важным.

"Страна" проанализировала, как прошел разговоры в Осаке, что заявили в Москве и Вашингтоне после нее и какие выводы можно сделать.

Как прошла встреча

Встреча в Осаке началась в 14:00 по местному времени (08:00 по-киевскому). Президенты говорили полтора часа.

Участниками разговора были также дочь американского президента Иванка Трамп и его зять Джаред Кушнер, госсекретарь Майк Помпео, помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон, глава Минфина Стив Мнучин. Российскую делегацию представляли помощник Путина Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава МИД Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов.

Фото: сайт президента РФ

"У нас нас есть немало тем для обсуждения, включая вопросы торговли и разоружения", - заявил Трамп перед разговором.

В начале беседы Трамп пошутил о российском вмешательстве в выборы. Он услышал слова о вмешательстве России в выборы в 2020 году от одного из присутствовавших на встрече американских журналистов."Не вмешивайся в выборы", - с улыбкой сказал после этого Трамп Путину, пригрозив ему пальцем.

Во время беседы было довольно шумно. Президент США даже сравнил переговоры с церемонией вручения "Оскара". По его словам, на встрече журналисты, нарушая протокол, выкрикивали вопросы и громко вели прямые трансляции со своих гаджетов. Гул мешал лидерам РФ и США слышать друг друга. "Как на премии Оскара. Очень глупо", - сказал Трамп, обращаясь к Путину.

Перед встречей сообщалось, что лидеры двух стран обсудят вопросы стратегической стабильности и ситуацию в Иране, Сирии, Афганистане, Венесуэле, Украине. Принятие итогового документа после переговоров не планировалось.

Путин и Трамп впервые поговорили с глазу на глаз спустя почти год после их прошлой встречи - в июле 2018 года в Хельсинки. Еще одна встреча, также на саммите G20, должна была состояться в ноябре прошлого года в Аргентине, но тогда Трамп отменил переговоры из-за ситуации с украинскими моряками в Керченском проливе.

Что заявили в Москве и Вашингтоне

В сообщении Белого дома говорилось, что Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и в Украине. А также, что "оба лидера согласились, что улучшение отношений отвечает взаимным интересам и интересам всего мира".

"Президенты согласились, что обе стороны будут продолжать дискуссии о модели контроля над вооружениями 21-го века, которая, как ранее заявлял президент Трамп, должна включать Китай", - сообщил Белый дом после встречи.

Глава МИД России Сергей Лавров, присутствовавший на встрече, комментируя встречу Путина и Трампа, отметил, что стороны подтвердили достигнутые ранее договоренности и желание обсуждать широкий спектр вопросов. "Настрой очень хороший, атмосфера конструктивная. Подтверждено и даже инициировано желание обсуждать широкий спектр от экономики до стратегической стабильности. Мы обозначили подтверждение наших инициатив, которые в этих вопросах были представлены в Гамбурге и в прошлом году в Хельсинки. Президент Трамп сказал, что его сотрудники, которые присутствовали на беседе, будут иметь поручение заниматься этими вопросами со своими московскими коллегами", - сказал Лавров в эфире канала "Россия24".

Еще один член российской делегации, помощник российского президента Юрий Ушаков, сказал, что Владимир Путин пригласил Дональда Трампа посетить Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года. По словам Ушакова, президент США отреагировал позитивно.

Выводы

По итогам встречи президентов США и России можно сделать четыре главных вывода.

1. Вторичность украинской повестки

Как сообщил Белый дом, на встрече обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину. Судя по этому заявлению, среди тем разговора Украину поставили на последнее место. А в составе делегации США не было специалистов по украинской проблеме.

Видимо, для США интереснее международный контекст.

2. Россия, как рычаг влияния в международной повестке

Россия интересна США, как фактор влияния на Венесуэлу, Сирию и Иран. Поэтому теоретически Трамп мог просить Путина уговорить эти страны на какие-то подвижки, нужные американцам. И Украина в этом вопросе может играть разменную цель для США. Однако пока нет оснований полагать, что в РФ будут всерьез давить на своих союзников и прогибать их под Трампа. Даже ради неких уступок США по Украине, которые априори не могут быть серьезными. Потому что Украина для США это серьезный фактор сдерживания как РФ, так и ЕС (по крайней мере, пока еще не включился "Северный поток-2").

3. Китай берут в ядерный клуб

Трамп на встрече с Путиным указал на необходимость включения Китая в современную систему контроля над вооружениями. Из этого можно сделать вывод, что все подобные договора, из которых США в последнее время вышли, могут быть перезаключены уже в тройке США-Россия-Китай.

Почему с Китаем? Потому что, пока Россия и США был связаны ограничениями, Китай, который оставался в стороне, мог выпускать любые ракеты. После того, как США вышли из подобных договоров, новые могут появиться, если под ним будут стоять подписи не только президентов США и России, но и Китая.

4. Настрой на урегулирование отношений

В то же время сам факт встречи говорит о том, что Трампу по-прежнему близка идея урегулирования отношений с РФ и он не ставит на ней крест. Его как и раньше сдерживает антироссийский консенсус в самой Америке. Но Трамп пытается о чем-то договориться с Путиным - и это очевидно. Иначе он бы не стал проводить с ним уже третью встречу, каждая из которых кончается для него обструкцией в СМИ. Попыткой защититься от такой обструкции выглядит встреча при многочисленных свидетелях, а не тет-а-тет, как в прошлый раз в Хельсинки.

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5. Киеву могут сократить помощь, а также сменить Волкера

Политолог Константин Бондаренко полагает, что после встречи Трампа и Путина могут заменить спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, но глобальных подвижек в конфликте на востоке Украине ждать не стоит. Особенно в преддверии грядущих президентских выборов в США в 2020 году.

"Внешняя политика со времен Рейгана не была основной темой в американских выборах. Потому все те факторы, которые могут негативно влиять на американскую экономику, отойдут на второй план", - говорит Бондаренко.

Для Украины это может значить урезание американской помощи.

"Если Украина для США превратилась в чемодан без ручки, то Киев могут просто снять с довольствия, - продолжает эксперт. - Если бы у США была видимая победа, которую можно продемонстрировать избирателям (например, до конца года завершена какая-то операция на востоке Украины и они могут отчитаться, что потратили деньги налогоплательщиков на какую-то отдаленную заморскую страну с экзотическими смешными политиками), то тогда можно было бы еще рассчитать на помощь. Но в случае продолжения замороженного конфликта, который будет требовать дальнейших дотаций, тот же Байден или кто-либо другой из Демократической партии, кто начал войну на востоке с американской стороны, могут вполне критиковать Трампа за то, что он эту войну не закончил", - говорит Бондаренко.

С точки зрения тех глобальных конфликтов, которые есть между США и Россией, по словам Бондаренко, Украина является малым и ничтожным элементов противостояния. Есть проблемы и поострее - Иран, Венесуэла, Тихоокеанский регион, "Северный поток-2", Сирия.

У России, по словам эксперта, есть вопросы по договороспособности и заангажированности Волкера.

"Но это решается на уровне рабочих групп. Думаю, Трамп даже слабо припоминает, кто такой Волкер. Разговор мог быть примерно такой: "Вы скажите Зеленскому, чтобы он отвел войска, а мы дадим указания Пасечнику и Пушилину, чтобы они отводили". Максимум, о чем они могут договориться, это чтобы стороны дадут указания своим марионеткам - Вашингтон своим, а Москва своим - чтобы они хотя бы приступили к видимости выполнения Минских договоренностей", - полагает эксперт.

Для Украины могут создать более работоспособную рабочую группу США-Россия.

"Обычно на таких переговорах как в Осаке принимается решение делегировать определенным лицам изучить этот вопрос и выйти уже на уровень непосредственных рабочих групп. Например, госсекретарь США Помпео - глава российского МИДа Лавров, первый зам главы правительства России Силуанов - секретарь казначейства США Внучин. Чтобы они уже в более тесном контакте проработали тот или иной вопрос. Президенты задают стратегический курс. И уже после встреч этих групп можно будет говорить, была ди встреча Трампа или Путина результативной", - говорит Бондаренко.

Эксперт исключает "большую сделку" Москвы и Вашингтона и "слив" Украины в пользу России в обмен на решение конфликтов в Иране или Венесуэле, где Кремль имеет большое влияние.

"Прямого обмена точно не будет. Каким образом это должно произойти? США говорят России: "Вы уходите из Венесуэлы, а мы уходим из Украины"? Это было бы слишком прямолинейно. Скорее всего речь идет о некоторых сферах интересов как в Украине, так и в Венесуэле. Для США что уход из Украины, что уход из Венесуэлы будет серьезным стратегическим поражением. Для России уход из Украины также будет стратегическим поражением. В Венесуэле больше интересы Китая могут пострадать", - объясняет политолог.

К встрече Трампа и Путина в Осаке, по данным Бондаренко, готовились на несколько порядков более тщательно, чем к встрече в Хельсинки в прошлом году, - и в России, в США.

Бондаренко не исключает, что Москва и Вашингтон договорились о более детальных переговорах.

"Вопросов накопилось более десятка. Понятно, что за час можно разве что пробежать по ним поверхностно - обменяться мнениями и сказать, есть ли запасные козыри или предложения решений", - говорит эксперт.

В самих Штатах также считают, что украинский вопрос был далеко на главным на встрече двух лидеров.

"Более актуальны такие темы как Венесуэла, Иран и Сирия. В целом же есть мнение, что Трамп дружелюбно настроен к Путину, особенно на контрасте его жесткой позиции на тему торговли по отношению к принимающей стороне - Японии. Американские СМИ во встрече Трампа с Путиным интересует не то, какие геополитические темы они обсуждали, а обсуждали ли вмешательство России в президентские выборы", - сказала нам журналистка Politico Анита Кумар.

По ее словам, оппоненты Трампа по-прежнему подозревают его в тайном сговоре с Путиным и считают его слишком дружелюбным к хозяину Кремля. На то, мол, есть несколько причин.

"В марте 2018 года Трамп поздравил Путина с переизбранием, хотя помощники отговаривали его от звонка. Позже говорили о том, что Трамп на закрытой встрече назвал Крым российским, когда его собственная администрация осудила аннексию Москвой полуострова. Встречу с Путиным на саммите G-20 в 2018 году в Буэнос-Айресе Трамп отменил после захвата Россией трех украинских корабля с моряками, но корабли все еще у россиян, и тем не менее Трамп провел встречу в Осаке. С другой стороны, те, кто знает характер Трампа, говорят, что он сердится, когда ему указывают, что сказать или сделать. Даже когда речь идет о России. Этим, в частности, объясняют его реакцию на вопрос, что он скажет Путину в Осаке - он отрезал, мол, не ваше дело. В то же время встреча с Путиным прошла не тет-а-тет, а с членами делегаций обеих стран, поэтому ничего тайного они обсуждать не могли", - полагает Кумар.

Трамп, по ее словам, не раз заявлял, что ему мешали более тесно сотрудничать с Путиным в первые два года из-за расследования о вмешательстве России.

"Эксперты не исключают, что после провала расследования Мюллера президент США начнет более глубоко сотрудничать с Путиным", - говорит Кумар.