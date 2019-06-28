Президент США Дональд Трамп заявил, что обстановка на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 была похожа на церемонию вручения кинопремии "Оскар", передает РИА "Новости".

По его словам, на встрече представители американских и российских СМИ, нарушая протокол, выкрикивали вопросы. Также все представители СМИ громко вели прямые трансляции со своих гаджетов. Гул мешал лидерам РФ и США слышать друг друга.

"Как на премии Оскара. Очень глупо", - сказал Трамп, обращаясь к Путину.

Ранее "Страна" появилось видео с Путиным и Трампом перед началом их переговоров на полях саммита G20.

Также мы соообщали, что стало известно, с кем кроме Путина будет встречаться Трамп в Осаке на саммите G20.