Шум, гам и суета. Трамп сравнил встречу с Путиным с церемонией вручения "Оскара"
Президент США Дональд Трамп заявил, что обстановка на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 была похожа на церемонию вручения кинопремии "Оскар", передает РИА "Новости".
По его словам, на встрече представители американских и российских СМИ, нарушая протокол, выкрикивали вопросы. Также все представители СМИ громко вели прямые трансляции со своих гаджетов. Гул мешал лидерам РФ и США слышать друг друга.
"Как на премии Оскара. Очень глупо", - сказал Трамп, обращаясь к Путину.
Ранее "Страна" появилось видео с Путиным и Трампом перед началом их переговоров на полях саммита G20.
Также мы соообщали, что стало известно, с кем кроме Путина будет встречаться Трамп в Осаке на саммите G20.
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