В Министерстве экономического развития России в полном объеме удовлетворили заявки компаний "Роснефть" и "Лукойл"на поставку сжиженного природного газа в Украину в течение июля.

Об этом со ссылкой на заявления торговцев, имеющих контракты с представителями этих производителей, передает enkorr.

"В случае с "Роснефтью", ее квота на июль полностью соответствует тому, что предусмотрено в разрешении ФСТЭК", - сообщил собеседник .

По имеющейся информации, квота составляет 43 тыс. тонн. Ожидается, что компания "Укрэнерджи", которая является поставщиком ресурса "Лукойла", ожидает на июль поставку 15 тыс. тонн.

Кроме того, российские госорганы в полном объеме удовлетворили заявки казахских производителей на транзитные поставки сжиженного газа в Украину.

"Объем транзита ожидается на уровне 30-35 тысяч тонн", - сообщил знакомый с ситуацией источник. По его словам, речь идет об объеме "Тенгизшевройла".

По мнению участников рынка, конфигурация утвержденных на июль поставок полностью обеспечит потребности Украины в импортном сжиженном газе.

В то же время есть опасения, что из-за ремонтных работ на Локосовском ГПЗ "Лукойла", может сократиться поставка газа компанией в Украину.

Напомним, что этот ГПЗ является основным поставщиком широкой фракции легких углеводородов для Пермского НПЗ компании, с которого осуществляются отгрузки в адрес "Укрэнерджи".

Как сообщала "Страна", в конце мая сжиженный газ в Украине подорожал на 30%. Стоимость сжиженного природного газа всех украинских производителей в период с 22 по 29 мая выросла на 30% (5,453 тыс грн) - до 24,421 тыс грн за тонну.

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