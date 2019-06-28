В японской Осаке, где проходит саммит G 20, произошел инцидент. Около часа назад неизвестный мужчина подложил дымовую шашку на улице в 600 м от выставочного комплекса, где проходит саммит. Об этом сообщает ТАСС.

После закладки дымовой шашки злоумышленник был замечен полицией, но ему удалось скрыться. По данным организаторов мерпоприятия, действия неизвестного не нанесли ущерба. Дым от шашки, как установила полиция, не был ядовитым. Однако полиция все равно разыскивает злоумышленника.

Напомним, саммит Большой двадцатки начался сегодня, 28 июня. Утром на его полях прошла встреча президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина, на которой в числе прочих вопросов обсудили ситуацию в Украине.

Также мы сообщали, что на саммите G20 в Осаке Трамп и Путин вместе вышли для снимка лидеров на групповое фото.