Заместитель главы МВД Вадим Троян совместно с заместителем главы Госпогранслужбы Олегом Бляшенко во время рабочей поездки в Харьковскую и Луганскую области с борта вертолета осмотрели пограничную инфраструктуру, инженерные сооружения и заграждения на российско-украинской границе.

Об этом передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Во время визита пограничники ознакомили Вадима Трояна с ходом проведения работ по обустройству границы с РФ на участке ответственности Восточного регионального управления. Заместитель главы МВД также непосредственно посетил участок границы, где сейчас ведутся работы по инженерно-техническому обустройству.

Общая протяженность контролируемого участка российско-украинской границы по суше составляет более 1500 км.

Во время поездки Олег Бляшенко отметил, что в пределах Харьковской области на границе с РФ оборудовано более 10 опорных пунктов, развернуто 4 комплекса видеоконтроля и сигнализации. А в пределах Черниговской, Харьковской и Луганской областей создано более 300 км противотранспортных рвов, проложено более 300 км рокаднуых дорог и контрольно-следовой полосы. Работы сейчас не останавливаются.

"В 2019 году для реализации Плана инженерно-технического обустройства российско-украинской, украино-молдавской границы и территорий, прилегающих к админчерте с ВОТ АР Крым из бюджета профинансировано 123 млн грн (30% от предусмотренных средств на 2019 год). Работа в этом направлении продолжается", - отметил Вадим Троян.

Как сообщала "Страна", на "Стену Яценюка" уже потратили 1,3 миллиарда гривен. Всего же "Стена Яценюка" должна обойтись государству в 4 миллиарда гривен.

Отметим, что сотрудники прокуратуры передали в суд материалы по делу "Стены Яценюка".