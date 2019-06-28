Утром в пятницу, 28 июня за 17 км от Одессы на автобане образовалась большая автомобильная пробка. Скорость движения там сейчас около 4 км/час. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Затор образовался в районе Хаджибейского лимана. Причина - ремонт дороги, из-за которого движение идет по сокращенным полосам.

Фото: Страна.ua

Как сообщала "Страна", на трассе Киев-Чоп из-за отказа тормозов произошло ДТП с 7 автомобилями.

Ранее стали известны самые опасные трассы в Украине. Это Киев-Чоп (553 ДТП), Киев-Одесса (236 ДТП) и Киев-Харьков-Довжанский (218).

Напомним, что появились новые подробности ДТП с груженой фурой на Одесской трассе. Свидетели и полиция этого крупного ДТП назвали маневр водителя грузовика - героическим.