В мае 2019 года заработная плата вице-премьер-министра Владимира Кистиона составила чуть более 44 тысяч гривен. Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Украинских новостей.

Сумма средств, начисленная Кистиону в мае, составила 44 018 гривен, из них должностной оклад - 16 150 гривен, надбавка за выслугу лет - 4 845 гривен, надбавка за интенсивность труда - 13 728 гривен, премия - 6 299 гривен, индексация - 690 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 8 584 гривны. Фактическая сумма средств, полученная Кистионом, составила 35 435 гривен.

Фото: ukranews.com

Ранее "Страна" разбиралась, откуда у Пенсионного фонда взялись "лишние" 30 миллиардов и как их будут делить. Пенсионерам пообещали очередные доплаты к скудным пенсиям. В Кабмине приняли постановление о пересмотре бюджета Пенсионного фонда.

Отметим, что вице-премьер-министр Владимир Кистион задекларировал 526 759 гривен доходов за 2017 год.