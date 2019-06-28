В День Конституции Украины, 28 июня, президент Владимир Зеленский призвал граждан знать, соблюдать и уважать Основной закон страны. Об этом говорится в видеообращении главы государства.

"Очень хочу, чтобы мы любили Конституцию не только потому, что это очередной выходной и можно поехать за город на шашлычки... Давайте все себе пообещаем знать нашу Конституцию, а главное - соблюдать и уважать", - призвал президент.

"Для этого всей стране я предлагаю флешмоб - запиши короткое видео и расскажи об одной из статей Конституции Украины. Хештег - "Моя любимая статья" (#Мояулюбленастаття - Прим. Ред.)", - добавил Зеленский и в качестве примера процитировал статью 3 Основного закона Украины.

"Начну с себя - "Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью", - сказал гарант Конституции.

Далее он заявил, что народные депутаты Украины могут не участвовать во флешмобе.

"Мы и так все знаем их любимую статью - ст.80 о неприкосновенности. Шучу. Присоединяйтесь все", - добавил Зеленский.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик сообщила, какой холодной и ветреной будет погода в Украине на День Конституции.

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