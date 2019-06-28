Защитник футбольной сборной Украины и луганской Зари Александр Караваев стал игроком киевского Динамо. Об этом сообщает пресс-служба Динамо.

С правым защитником подписан контракт на 4 года. Бывший футболист Зари будет играть под номером 20.

"Я понимаю, что надолго связал свою судьбу с клубом, у которого большие задачи. Мне это очень нравится и импонирует. С каждым годом, начиная от начала моей футбольной карьеры еще на юношеском уровне, я постоянно двигался по ступенькам вверх. Не хочу, чтобы сейчас был пик моей карьеры, надеюсь, в дальнейшем также буду двигаться вперед до ее завершения.

Хацкевич мне звонил, выразил свою заинтересованность, меня это подкупило. Футболисту всегда приятно, когда тренер звонит и говорит, что рассчитывает на него и хочет, чтобы он играл в команде. Именно это стало одним из решающих факторов в осуществлении этого перехода", - сказал Караваев.

Добавим, что в прошлом сезоне футболист забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 38 матчах в футболке Зари.

Фото: zbirna.com

Как сообщала "Страна", игроки Динамо уже вышли из отпуска. Уже 30 июня киевляне планируют отправится в Австрию на тренировочный сбор, который продлится до 14 июля.

Напомним, что Днепр подписал футболиста, забившего гол в финале чемпионата мира.