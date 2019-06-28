Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа "на полях" саммита G20 в Осаке завершилась, продлившись 1 час и 20 минут. Лидеры двух государств обсудили ситуацию в Украине, Иране, Сирии, Венесуэле. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: ТАСС

"Только что завершились переговоры президента Трампа с президентом Путиным. Они оба согласились с тем, что улучшение отношений в интересах обеих стран и всего мира", - говорится в заявлении Белого дома.

Как отмечают российские СМИ, президент РФ Владимир Путин назвал эту встречу хорошей возможностью продолжить начатую в Хельсинки дискуссию.

Президент США Дональд Трамп указал на необходимость включения Китая в современную систему контроля над вооружениями.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео с Путиным и Трампом перед началом их переговоров.

Также мы сообщали, что Трамп на встрече с Путиным пошутил о российском вмешательстве в выборы.