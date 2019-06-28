За первые французские вертолеты из секонд-хенда для МВД Украины перечислили еще 57 млн евро
МВД Украины заплатило 57 млн евро за поставку первой партии из четырех бэушных вертолетов Н225 французской компании Airbus Helicopters. Ранее за них были выплачены €35,6 млн аванса.
Об этом говорится в ответе МВД на запрос Украинских новостей.
Отмечается, что ведомство уполномочило государственное предприятие "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорив-Авиа" на выполнение контракта с Airbus Helicopters о поставке вертолетов.
Общая сумма контракта на поставку вертолетов составляет около полумиллиарда евро.
В частности, стоимость поставки 21 вертолета Н225 составляет 274,35 млн евро. Вертолеты планируется поставить в период 2018-2022 годов.
По состоянию на 27 июня в Украину доставлены 4 вертолета Н225, до конца 2019 года планируется поставить еще 3.
"Одновременно информируем, что ГП УАТП "Хорив-Авиа" на сегодняшний день уплачено в пользу Airbus Helicopters SAS 55,43 млн евро, что составляет 10% авансового взноса за вертолеты, другие товары и услуги для реализации государственного инвестиционного проекта согласно с условиями международного соглашения, а также 5% остаточного платежа за фактически поставленные товары (услуги) в сумме 2,04 млн евро", - сказано в ответе.
Отмечается, что оплата за вертолеты и сопутствующие услуги осуществляется за счет средств, предусмотренных в госбюджете на текущий год на содержание учреждений и организаций МВД, в размере 10% авансового взноса от суммы контракта и 5% остаточного платежа по факту поставки товаров (услуг), а также за счет привлеченных кредитных средств в размере 85%.
В июле 2018 года Кабмин и французская компания Airbus Helicopters подписали контракт на поставку 55 вертолетов для нужд МВД.
В июне 2018 года Верховная Рада ратифицировала соглашение с Францией о привлечении €475 млн кредита для закупки вертолетов.
По данным МВД, общая сумма сделки составляет 551 млн евро, средства будут предоставлены под 4,25% годовых от Государственного казначейства Франции и консорциума французских банков, все вертолеты будут поставлены в течение 3,5 лет.
Как сообщала "Страна", Аваков опубликовал видео с французскими вертолетами для Украины.
Напомним, что в Украину приходит французская авиакомпания Aigle Azur. Рейсы Киев-Париж будут осуществляться три раза в неделю (среда, пятница, воскресенье). На линии используется Airbus A320. Цена на билет - 74 евро в одном направлении.