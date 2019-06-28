В пятницу, 28 июня, в Украине ожидается приятное похолодание. По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра температура днем составит +18…+23 градуса, а ночью снизится до +11…+16 С.

В южном и восточном регионах днем +24…+29 градусов, ночью ожидается до +15…+20. Там же ночью ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Днем также по всей Украине кроме западного региона - кратковременные дожди и грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы и шквалы 15-20 м/с.

В центральном регионе ожидается +20...+23. В северном 19...21. Ночью +14...+16 и +13...+15 соответственно.

В Киеве в пятницу днем ожидается кратковременный дождь, температура +19… +21 градус и +13...+15 ночью.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", опубликовано впечатляющее видео мощной бури, которая накануне дважды накрыла Киев.

Напомним, как Киев накрыло бурей дважды за день.