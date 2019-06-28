Президент США Дональд Трамп пошутил над президентом России Владимиром Путиным на их двусторонней встрече на конференции "Большой двадцатки" (G20) в Осаке. Об этом сообщает CNN.

Дональд Трамп услышал слова о вмешательстве России в выборы в 2020 году от одного из присутствовавших на встрече представителей американских СМИ.

"Не вмешивайся в выборы", - с улыбкой сказал после этого Трамп Путину, пригрозив ему пальцем. Эта их двухсторонняя встреча стала первой после того, как Трамп отменил запланированные переговоры в Аргентине в декабре 2018 года.

Мы ведем репортаж о событиях конференции "Большой двадцатки" в Осаке.

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