Премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал действия главы МИД Украины Павла Климкина, который отправил России ноту протеста по задержанным морякам не уведомив об этом президента Владимира Зеленского.

Об этом глава Кабмина заявил 27 июня в эфире "1+1". Он подчеркнул, что освобождение моряков является первоочередной задачей, поскольку они выполняли приказ руководства Украины, и именно государство отвечает за их судьбу.

"Что касается позиции министра. Министр иностранных дел - это креатура президента Украины. Он был назначен по представлению президента Порошенко. Сегодня так случилось, он работает под руководством президента Зеленского. И выходить сегодня с нотами, не согласовывая своей политики ни с президентом, ни с премьер-министром - я считаю, что это недопустимо", - отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что "за каждым таким заявлением судьбы людей", и подобные действия должны обсуждаться с президентом. Также премьер посоветовал, как решить эту ситуацию, учитывая то, что парламент отказывается уволить Климкина с должности.

"Я считаю, что президенту нужно обратиться к министру иностранных дел Павлу Климкину и предложить ему уйти в отпуск на несколько месяцев. Я ему его (заявление об отпуске - Прим.Ред.) подпишу. Я готов выполнить свои полномочия как премьер-министра и внести любую кандидатуру на должность первого заместителя министра иностранных дел, который будет выполнять обязанности. Но эту кандидатуру пусть предложит президент", - сказал Гройсман.

По словам главы Кабмина, ему безразлично, кого назначат. Важно лишь то, что этот человек будет делать.

Видео: ТСН

Как сообщала "Страна", Климкин обиделся на критику Зеленского. По словам главы МИД, он может обсудить с Зеленским сложившееся недоразумение, "если он захочет".

Ранее Климкин открестился от назначения послом в США.