Сегодня, 28 июня, сборная Бразилии стала первым полуфиналистом Кубка Америки по футболу обыграв в серии пенальти Парагвай со счетом 4:3 (Кубок Америки это соревнования ранга чемпионатов Европы, только гораздо старше - Прим.Ред.).

Игра Бразилия - Парагвай началась в 03.00 по киевскому времени и ни основное время, ни овертайм не выявили победителя. Все завершилось сухой ничьей и дело дошло до футбольной лотереи.

Удача улыбнулась пентакампеонам - 4:3 - и теперь в полуфинале Бразилия может встретиться с Аргентиной, если Месси и Со пройдут в 1/4 Венесуэлу (матч пройдет 28 июня, 22:00 по Киеву). В других четвертьфиналах сыграют Колумбия - Чили (29 июня, 02:00 по Киеву), и Уругвай - Перу (29 июня, 22:00 по Киеву).

Технические данные матча Бразилия - Парагвай

Бразилия - Алиссон, Филипе Луис (Алекс Сандро, 46), Маркиньос, Тиаго Силва, Дани Алвес (Лукас Пакета 85), Аллан (Виллиан, 71), Коутиньо, Артур, Фирмино, Габриэл Жезус, Эвертон.

Парагвай - Фернандес, Алонсо, Бальбуэна, Пирис, Гомес, Альмирон, Ортис, Перес (Рохас, 74), Санчес (Эскобар, 8), Арсамендия (Вальдес, 61), Гонсалес.

Предупреждения: Арсамендия (30), Пирис (34), Алонсо (37), Филипе Луис (44), Фирмино (47), Артур (84).

Удаление: Бальбуэна (58).

В серии пенальти у Бразилии свои шансы реализовали Виллиан, Маркиньос, Филиппе Коутиньо и Габриэл Жезус, а промах допустил Роберто Фирмино.

У парагвайцев забили Мигель Альмирон, Бруно Вальдес и Родриго Рохас. Удар Густаво Гомеса парировал голкипер Алиссон, а Дерлис Гонсалес пробил мимо ворот.

