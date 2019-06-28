Старый глава МИД Украины Павел Климкин продолжает систематически вредить новому президенту Владимиру Зеленскому. Между чиновниками раскручивается нешуточный конфликт.

Впрочем для многих - очень даже шуточный. Попытки министра из когорты Порошенко испортить Зеленскому радость президентства выглядят довольно комичными. Они, конечно, мешают жить новому главе государства - но министра куда больше выставляют "мелким пакостником".

Тем более, что нынешняя позиция Климкина этому тольуо способствует. Он давно подал в отставку - однако продолжает оставаться исполняющим обязанности главы украинской дипломатии. Ведь Рада, ставшая в оппозицию к Зеленскому, не назначает главой МИД его кандидатуру - Вадима Пристайко.

Пользуясь этим случаем, дипломаты под водительством Климкина понемногу портят Зеленскому кровь. Последним характерным случаем стал ответ Украины на российскую ноту о моряках - ответ, который Климкин не согласовал с Зеленским. Чем вызвал публичное возмущение президента, чего еще не было в истории Украины: МИД всегда безоговорочно слушался Банковую.

Впрочем, Зе здесь может винить лишь себя. Он сам создал ситуацию, при которой внешняя политика страны управляется людьми, которые явно поддерживают прошлую власть и не признают новую. Ведь именно Зеленский сначала хотел оставить Климкина на посту, а сейчас двигает в главы МИД его ближайшего соратника Вадима Пристайко. Создавая таким образом у "старой гвардии Порошенко" в МИД ощущение своей исключительности.

Похожая ситуация и в других областях управления, которые подчиняются президенту (вспомнить хотя бы историю с тем, что назначенный Зеленским и.о. главы СБУ не подал ему отчет о первых днях своей работы).

"Страна" разобралась в конфликте двух чиновников, отвечающих за украинскую внешнюю политику.

Самоуправство с нотой России

Вчера Владимир Зеленский раскритиковал МИД, который ответил на ноту РФ без согласования с ним, президентом.

Нота касалась задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Россияне предложили выдать их Украине, если та согласится судить их по российским законам.

Ведомство Климкина ответило на эту ноту так: предложение РФ "обостряет спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей".

"Обращаем внимание Кремля, что для прекращения незаконного преследования украинских моряков и исполнения Приказа Международного трибунала по морскому праву достаточно имеющихся в российском законодательстве механизмов, а также существующих многосторонних международных договоров, участниками которых являются Украина и Россия", - заявили в МИД.

Правда, как оказалось, этот ответ не согласован с Зеленским.

"Я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах из интернета, а точнее сказать: из "Украинской правды". Я сейчас говорю о ноте, которую мы получили от Российской Федерации относительно возвращения наших моряков, и про ноту ответа, который направил МИД", - очень эмоционально заявил президент на брифинге в четверг.

"Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины. А это вопрос безопасности страны, вопросы жизни наших граждан, это все является приоритетом каждого президента, любого, нравится он кому или нет", - продолжил Зеленский.

По его словам, он узнал от знакомых дипломатов, такие действия МИД "могут поставить под угрозу возвращения наших моряков".

Климкин в ответ обиделся на Зеленского. И заявил, что вообще с ним таких вопросов согласовывать не обязан.

"Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по Международному трибуналу. (…) Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочен вести и это дело, и по Международному трибуналу, и по другим судам, нам не нужно. И это наша позиция", – сказал Климкин.

Также глава ведомства подчеркнул, что нота требует от России исполнения решения Международного трибунала по освобождению украинских моряков.

Отвечая на вопрос, было личное отношение министра к президенту причиной не советоваться с Зеленским, Климкин отметил, что "не комментирует эмоции", однако добавил:

"Я вижу, что у меня есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии... Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать".

По словам Климкина, он может обсудить с Зеленским сложившееся недоразумение, "если он захочет".

Вполне возможно, что формально министр и может не согласовывать свои действия с президентом. Однако главой внешней политики страны является Владимир Зеленский. И по факту поступок Климкина - это нарочитый демарш против президента.

Несложно понять, что подобный раздрай между центрами внешней политики авторитета Украине на мировой арене не добавит. Тем более, что это не первый провокационный шаг министра против президента.

"Подстава" с саммитом в Осаке

Саммит G20, который начался сегодня в Японии, пройдет без участия украинского президента. Со специальным заявлением по этому поводу выступил японский МИД, и это оказалось не слишком приятной новостью. Тем более что реального повода для подобных опровержений не было.

Был лишь фантомный повод, который дал все тот же министр иностранных дел Климкин. Именно с его подачи пошла гулять "утка" о Зеленском в Осаке и о его встрече там с Путиным.

23 июня в эфире "5 канала" Климкин не исключил, что в будущем состоится встреча между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

"Я считаю, что очень здорово, что эти визиты (в Брюссель, Париж и Берлин - прим. ред.) произошли именно сейчас, с временной точки зрения. Затем будут встречи в японском городе Осака, с Путиным", - заявил глава МИД.

Разумеется, никаких официальных намерений у Зеленского встретиться с Путиным в Осаке не было. Климкин официально озвучил абсолютно ложную информацию. Чем подставил Зеленского и опозорил его на глазах у "Большой двадцатки". Ведь информацию о такой встрече опровергли и в Японии, и в России.

Плагиат с речью Порошенко

В начале июня Владимир Зеленский впервые в качестве президента посетил Евросоюз. Там с ним случился конфуз. В официальном твиттере президента была опубликована цитата из речи Зеленского на брифинге с главой Евросовета Дональдом Туском.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - заявили в АП от имени гаранта.

Фраза оказалась дословным повторением речи Порошенко на съезде "Европейской солидарности".

И, хотя цитата всплыла только в Твиттере президента (в реальности он этих слов не говорил), скандал получился серьезный.

В АП заявили, что произошла диверсия, которую произвели сотрудники ведомства Климкина. Те же оправдались, что готовили эту речь еще для президента Порошенко, но тот в официальном статусе ее так и не произнес. Поэтому заготовку отдали Зеленскому, почему-то, правда, не предупредив его об этом.

И пропустив тот факт, что экс-президент все же использовал тезисы МИДа уже в своей предвыборной пропаганде.

"На самом деле, Порошенко, насколько я понимаю, во время выступления или там на съезде, или где, также использовал эти месседжи. Или они ему так понравились, я не знаю. Это месседжи, которые были подготовлены именно здесь – в МИД. В плане последовательности месседжей – все прекрасно. В плане того, что есть какой-то момент для новой администрации (президента) – ни одного момента нет", - выгородил своих подчиненных Павел Климкин.

В итоге никто наказан так и не был. А у Зеленского потом вообще заявили, что схожесть его речей с Порошенко это хорошо, поскольку показывает преемственность курса Украины в ЕС и НАТО.

Это, конечно, была хорошая мина при плохой игре. Потому что МИД по факту подставил президента под его первый внешнеполитический скандал. И, как оказалось, не последний.

Зачем Климкин это делает

Все эти шаги выглядят и правда диверсией по отношению к президенту. Хотя вряд ли все три события ею являются. В случае с Осакой это было скорее наоборот – Климкин, не нашедший себя в постпорошенковской реальности, пытался сделать приятное своему новому боссу, но получилось как всегда.

И в данном случае "как всегда" – не просто фраза из поговорки. Такое поведение министра иностранных дел вообще является системой, по которой жила вся власть в последние пять лет.

Климкин даже не думал, что врет, – он просто вдохновенно сочинял то, что ему казалось выгодным в момент выступления. Будучи карьерным дипломатом, он, тем не менее, не задумывался о том, что его ложь приведет к официальным заявлениям из Москвы и Токио. И такой же безответственной была вся внешняя политика последних пяти лет. Да и не только она.

Так же безответственно вела себя СБУ, придумывая заговоры погромче и не задумываясь над последствиями (вплоть до международного скандала, как в ситуации с "убийством" Бабченко). То же касается и Генпрокуратуры, которая сочиняла уголовные дела ради одного поста на странице генпрокурора.

И все это вместе было системой, сознательно созданной президентом Порошенко. Это он соглашался на Минские соглашения, чтобы никогда их не выполнить, соглашался на уголовную ответственность за незаконное обогащение, чтобы получить "безвиз" и потом ее отменить, обвинял во всех смертных грехах Россию, а сам провоцировал Керченский инцидент, и прочее, и прочее, и прочее.

Система лжи – это одно из худших наследий прошлого режима, от которого новой власти нужно отказаться в первую очередь. Однако пока Зеленский выглядит продолжением Порошенко, отказываясь от своих базовых предвыборных обещаний по миру на Донбассе. Хочется верить, что речь идет только о тактическом маневре или о том, что просто речи Зеленскому пишут те же, кто писал их для Порошенко. В этом случае будет достаточно вычистить органы власти от "птенцов гнезда Петрова". Но что-то подсказывает, что простой люстрации будет недостаточно.

Впрочем, поведение Зеленского не дает оснований думать, что он готов проводить серьезные кадровые зачистки. В Сети вспомнили о том, что новый президент сам предлагал Павлу Климкину остаться во главе МИД.

"Но ведь же Зеленский сам предлагал Климкину остаться во главе МИД! А теперь признает, что тот его главой государства фактически не признает. Пусть Зеленский вспомнит, что его дипломатического советника Пристайко из числа своих друзей тоже номинировал Климкин.

Браво! Раньше у нас была плохая внешняя политика, теперь ее как продуманной системы целей и средств их достижения нет вообще", - комментирует эксперт-международник Олег Волошин.