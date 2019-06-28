Утром в пятницу, 28 июня, на саммите "Большой двадцатки" в Осаке начались переговоры между президентами России и США. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят широкий спектр тем. Мы ведем репортаж о событиях на полях "G 20".

"Я бы хотел поприветствовать всех, членов российской делегации, так и моей делегации. У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы как торговля, коммерция, вопросы разоружения, протекционизма, различные другие вопросы и всё это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между нами. Я думаю, результаты этой встречи будут отличными", - отметил перед началом закрытой части переговоров Дональд Трамп.

"Не могу не согласиться с господином президентом, нам есть о чем поговорить. Все темы обозначены, мы давно не виделись - со времен встречи в Хельсинки. Правда наши сотрудники работали, дали нам хорошую возможность продолжить то, о чём мы договаривались. Спасибо обеим сторонам за это. Спасибо за внимание", - сказал Владимир Путин журналистам, освещавшим протокольное начало встречи президентов России и США в Осаке.

После слов Путина начал говорить Трамп, но журналисты прервали его вопросами, адресованными, видимо, к российскому президенту. "Что насчет украинских кораблей?", - этот вопрос был слышен отчетливее других.

После этого прессу попросили удалиться, и один из российских журналистов, выйдя из комнаты, где находились главы двух стран - громко рассмеялся.

Видео: youtube.com/RT на русском

"Страна" анализировала, чего ждать от саммита Большой двадцатки в Осаке.

Отметим, что Владимир Путин дал большое интервью перед конференцией в японской Осаке.