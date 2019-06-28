Верховный суд Украины в составе коллегии судей Кассационного админсуда принял отказ Михаила Саакашвили от иска о признании незаконным и отмене Указа президента Украины от 26 июля 2017 года №196 "О прекращении гражданства Украины" в части "считать утратившим гражданство Украины Саакашвили Михаила". Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

В понедельник, 24 июня 2019 года в судебном заседании представитель истца поддержал предоставленное Саакашвили 5 июня заявление об отказе от иска и прекращении производства по делу и подтвердил, что истец совершил личное волеизъявление, отказавшись от иска. Представители ответчика и третьего лица не возражали против прекращения производства по делу в связи с отказом истца от иска.

Суд установил, что указом президента от 28 мая 2019 года №329 "Вопросы гражданства Украины" внесены изменения в обжалованный указ президента от 26 июля 2017 года №196 "О прекращении гражданства Украины" и исключено из него положение об утрате Михаилом Саакашвили гражданства Украины.

Суд пришел к выводу об отсутствии каких-либо возражений или препятствий для принятия отказа истца от иска. Постановление может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда.

Как сообщала "Страна", в День Конституции Верховный суд рассмотрит апелляцию ЦИК на участие партии Саакашвили в выборах.

Отметим, что Саакашвили обвинил Порошенко и его людей в недопуске своей партии на выборы в Раду.