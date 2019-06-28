Экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева не осталась в стороне от шумихи вокруг национализированного Приватбанка и публично назвала два возможных варианта будущих событий, если Приватбанк все-таки вернут олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом Валерия Гонтарева рассказала в интервью BBC-Украина.

Экс-глава НБУ заявила, что вполне допускает ситуацию, когда суд вернет банк олигарху. Если такое произойдет и национализация будет признана незаконной - то в действие будут приведены механизмы реституции. Как пояснила Валерия Гонтарева, реституция - это "когда банк возвращается бывшим владельцам, а государство, которое внесло 155 миллиардов гривен, забирает обратно свой капитал".

"Что происходит в этот день? 155 миллиардов - это актив этого банка, это даже не капитал. В этом банке не было ничего, когда его национализировали. Так вот, государство заберет 155 миллиардов гривен, и в этот же день Нацбанк признает банк неплатежеспособным", - сказала Гонтарева.

Она отметила, что в таком случае возможны две опции. Первая - отправить Приватбанк в Фонд гарантирования вкладов.

"Мы избежали этой опции в 2016 году, потому что эта опция означает, что это просто разрушит финансовую стабильность в нашей стране. Это 20 миллионов вкладчиков, это три миллиона пенсионеров и студентов, это 600 тысяч компаний малого и среднего бизнеса. Этого нельзя было допустить. Это системно важный банк в Украине. Это решение было принято не Нацбанком", - сообщила Гонтарева.

По мнению Гонтаревой, Нацбанк точно признает Приватбанк неплатежеспособным.

"И снова будет опция - отправить его в Фонд гарантирования или обратиться к Минфину за повторной национализацией. Я уверена, что Нацбанк обратится в Минфин за повторной национализацией. Вопрос - кто будет в Минфине, что там будет происходить, и когда это произойдет. Национализацию делает уже Кабмин в лице Министерства финансов", - подчеркнула экс-глава НБУ.

Напомним, что до этого Гонтарева пожаловалась на недосып и дала Зеленскому совет по Приватбанку.