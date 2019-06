Сегодня, 28 июня, в японском городе Осака стартовал очередной саммит стран Большой двадцатки (G20). По традиции главы самых мощных экономик планеты сделали групповое фото в честь ознаменования старта саммита.

Примечательно, что главы США и России - Дональд Трамп и Владимир Путин - к месту съемок шли вместе и успели переброситься по пути парой-другой фраз. Видео первого общения на полях саммита опубликовано в Twitter издания The Hill.

Уже на подиуме российский лидер обменялся несколькими репликами с президентом Аргентины Маурисио Макри. Кроме того, он рукопожатием приветствовал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Напомним, что на сегодня у Трампа и Путина также запланирована отдельная беседа.

Ранее "Страна" в материале "Японская встреча Трампа и Путина. Чего ждать от саммита Большой двадцатки в Осаке" рассказала, что G20 пройдет на фоне торговой войны США с Китаем и угрозы бойни с Ираном.

President Trump walks with Putin to other leaders already standing for #G20 family photo. pic.twitter.com/HA0jwLwN8e