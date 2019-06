Сегодня, 28 июня, Дональд Трамп и Владимир Путин провели свою третью полноформатную встречу. Она должна была состояться еще в декабре, на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине. Но сорвалась из-за инцидента в Керченском проливе.

Теперь встреча таки прошла на собрании G20 - но уже в японском городе Осака. Общение президентов началось около 8 утра по Киеву.

Киев стал одной из ключевых тем этой встречи. Накануне украинский вопрос обсуждали советник Трампа Джон Болтон и глава Совбеза РФ Николай Патрушев.

Разговор шел за закрытыми дверями и явно был прелюдией к личной беседе двух президентов. Хотя вряд ли Болтон и Патрушев могли до чего-то договориться за полтора часа. К слову, именно столько - даже меньше - продлилась и встреча самих глав государств.

Это крайне скромные временные рамки. За полтора часа можно лишь поздороваться, высказать один-два тезиса и попрощаться.

О чем за этом время успеют поговорить Путин и Трамп - "Страна" разбиралась в материале "Чего ждать от саммита Большой двадцатки в Осаке".

Мы ведем онлайн-хронику третьей встречи президентов США и России.

9:49 "Президент Трамп только что завершил встречу с президентом Путиным. Они оба согласились с тем, что улучшение отношений отвечает взаимным интересам обеих стран и всего мира", - говорится в заявлении Белого дома.

9:41 "Интересно, что встречи Трампа и Путина 1х1 не получилось. Впятером на пятерых. При понятых", - комментирует саммит российский журналист Алексей Венедиктов.

9:34 Встреча Путина и Трампа завершилась. Она продлилась один час двадцать минут.

Как сообщил Белый дом, обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину.

Трамп на встрече с Путиным указал на необходимость включения Китая в современную систему контроля над вооружениями.

9:33 Иванка Трамп присутствует на встрече в голубом платье с кружевным воротничком и рукавами.

Фото ТАСС

9:32 В Сети сравнили рукопожатия Путина и Трампа за все их встречи.

9:20 Путин и Трамп общаются не совсем тет-а-тет. В переговорах с российской стороны также участвуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С американской стороны - госсекретарь Майкл Помпео, министр финансов Стив Мнучин, и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

9:11 CNN сообщает, что Трамп накануне встречи подшутил над Путиным. "Не вмешивайся в выборы", - улыбнулся хозяин Белого дома и погрозил пальцем.

8:45 Пока информации, о чем говорят лидеры США и РФ нету.

8:26 Путин привез свой лимузин "Аурус" в Японию. Видео кортежа.

8:20 Президент США успел лишь сказать, что будет обсуждать с Путиным вопросы разоружения и торговли. После этого прессу попросили покинуть зал.

8:16 После слов Путина начал говорить Трамп, но журналисты прервали его вопросами, адресованными, видимо, к российскому президенту. "Что насчет украинских кораблей?", - этот вопрос был слышен отчетливее других.

8:13 "Мы не виделись с момента встречи в Хельсинки. Правда, наши сотрудники работали и дали нам возможность продолжить то, о чем мы договаривались", - заявил Путин журналистам.

8:10 Первое видео с встречи. Путин и Трамп ответили на вопросы журналистов.

8:03 Президенты США и России начали переговоры.

8:00 Видео, как Путин и Трамп обменялись несколькими словами во время фотографирования.

