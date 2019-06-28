В четверг днем, 27 июня, во время мощного грозового дождя в Киеве сорвало крышу на Виноградаре из-за сильного ветра. Видео публикует паблик Киев Оперативный в социальной сети Facebook.

"Во время съемок ливня нашему читателю удалась заснять оторвавшийся момент Летучей крыши. Киев, Виноградарь", - говорится в подписи к видео.

Как видно на видео, шквальный ветер снес металлическую крышу на здании в столичном микрорайоне Виноградарь.

Скриншот: Facebook/Киев Оперативный

Напомним, что в четверг, 27 июня, мощный ливень дважды накрывал Киев. Причем второй раз нанес более сокрушительный удар по столице. После этого 300 коммунальщиков вышли на улицы убирать последствия непогоды.

При этом в результате непогоды в столице под Киевом погиб человек.

Также сообщалось, что под Киевом из-за последствий непогоды задерживаются пригородные поезда. Позже синоптик показала, что ливни покинули Киев и движутся в сторону Черкасской области.