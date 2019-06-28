Зеленский уволил губернатора Днепропетровской области и назначил нового
Глава Украины Владимир Зеленский уволил с должности Владимира Резниченко от должности главы Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) и назначил временно исполняющим обязанности главы Днепропетровской областной государственной администрации Дмитрия Батуру.
Соответствующие указы №№471/2019 и 472/2019 от 27 июня опубликованы на официальном сайте главы государства.
Скриншот: president.gov.ua
Батура с 2018 года являлся первым заместителем главы Днепропетровской обладминистрации.
Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил 8 кандидатов в губернаторы, которых предлагал Зеленский.
Также мы писали, что в Кабмине одобрили увольнение еще трех губернаторов, но назвали имя лишь одного.
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