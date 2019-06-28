Глава Украины Владимир Зеленский уволил с должности Владимира Резниченко от должности главы Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) и назначил временно исполняющим обязанности главы Днепропетровской областной государственной администрации Дмитрия Батуру.

Соответствующие указы №№471/2019 и 472/2019 от 27 июня опубликованы на официальном сайте главы государства.

Скриншот: president.gov.ua

Батура с 2018 года являлся первым заместителем главы Днепропетровской обладминистрации.

Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил 8 кандидатов в губернаторы, которых предлагал Зеленский.

Также мы писали, что в Кабмине одобрили увольнение еще трех губернаторов, но назвали имя лишь одного.