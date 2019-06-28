Премьер Молдовы Санду обвинила Порошенко в коррупции и контрабанде
Глава правительства Молдовы Майя Санду обвинила прошлое руководство Украины во главы с экс-президентом Петром Порошенко в сотрудничестве с администрацией олигарха Влада Плахотнюка по обеспечению контрабанды и "коррупционным схем", которые "способствовали выживанию" сепаратистских властей Приднестровья, передает Politico.
"Теперь мы ожидаем, что киевская власть будет содействовать ликвидации этих схем", - сказала она.
По словам Санду, она хочет работать с Украиной по Приднестровью, однако она еще не говорила с новым главы страны Владимиром Зеленским или премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Также Санду отметила, что критически относится к России и четко осознает интересы Москвы в регионе, хотя "трудно сказать, каковы реальные планы" России.
"У нас нет никаких иллюзий, мы знаем, что Россия хочет сохранить влияние на страны региона, включая Республику Молдова", - отметила она.
"Россия должна вывести свои войска и боеприпасы с территории Республики Молдова", - сказала Санду. "Вместе с тем мы открыты для поиска путей улучшения коммерческих и экономических отношений между нами".
Кроме того, она выразила мнение, что поощрение Кремлем вступления социалистов в коалицию могло быть "временной задачей", так как альтернатива означала бы "поглощение" социалистов Демпартией.
До этого Санду заявила, что воспользоваться опытом киевским коллег по созданию специального антикоррупционного суда и антикоррупционного бюро.
Ранее сообщалось, что Конституционный суд Молдовы ушел в отставку полным составом.
Также мы писали, что в новом правительстве Молдовы начались отставки.