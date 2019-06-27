Журналист Павел Волков прокомментировал "Стране" оправдательный приговор по своем делу, который был вынесен в апелляционном суде в Запорожье.

"Сегодняшнее решение - это первый, устоявший оправдательный приговор по журналистским делам. Надеюсь, что он станет неким спусковым крючком для запуска подобных решений по другим политзаключенным, которых несмотря на некоторые подвижки (домашний арест просидевшего 4 года в СИЗО генерала Щеголева или закрытие розыска по Игорю Гужве), не становится меньше. Почти каждую неделю читаешь на сайтах СБУ или прокуратуры о задержании людей за репосты в соцсетях. Только вчера нечто подобное было в Николаеве. Женщине выламывали двери. А сегодня за репосты в соцсетях схватили мужчину в Одессе. Я уже даже не знаю, с чем такое можно сравнить. Сказка про Чиполлино в нашей стране уже давно не сказка. Так и представляю, как сотрудники СБУ ломают двери с криком: "Именем тарабарского короля!".

И это несмотря на то, что король этот уже сброшен с трона. Удивительная инерция репрессивных органов, которые не могут остановиться даже когда от них этого уже не требуется. Апелляционный суд сегодня вынес единственно-возможное законное решение поскольку суд первой инстанции всесторонне рассмотрел все материалы дела, при чем два раза, т.к. коллегия менялась, и пришел к выводу, что сторона обвинения не доказала вину по выдвинутым статьям уголовного кодекса. Свидетельствует это в первую очередь о сфабрикованности данного обвинения и прекрасной работе адвокатов. Что касается более широких выводов, я не стал бы пока обольщаться.

Да, вчера под домашний арест отпустили генерала Щеголева и мы все этому очень рады. Но он просидел в СИЗО, шутка ли сказать, почти 4 года. И вот одного как бы отпустили (хотя дело совершенно не закрыто), но за это время уже несколько человек, как я уже говорил, в Запорожье, Николаеве, Одессе схватили по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины путем репостов в соцсетях. Я уже молчу про явно липовое и постановочное признание дедушки, который якобы по заданию ДНР якобы подложил бомбу с целью взорвать митрополита Луку в Запорожье. Митрополит при этом заявил, что его вообще не было в городе и соответственно непонятно, на кого могли покушаться. Поэтому говорить о переломе еще рано.

Еще по улицам безнаказанно шатаются неонацистские группировки типа С14, Фрайкора или Нацдружин, еще сидят в тюрьмах политзаключенные Мефедов, Долженков, Саган, Мастикашева, Логунов и т.д. Еще продолжаются преследование журналистов Коцабы, Муравицкого и других. Но все же, сегодняшнее решение Запорожского апелляционного суда очень важно. Оно дает веру в то, что закон все-таки существует, а значит рано или поздно все настоящие преступники будут наказаны" - рассказывает "Стране" Павел Волков

"После окончания заседания он (ред. председательствующий) решил объяснить мотивацию решения: "Мы не можем уголовно карать за недостаточный патриотизм". Правильно, за такое в тюрьму в цивилизованных странах не садят, но я не совсем понял, в чем измерятся "достаточность" патриотизма - в кг, см или световых годах. Впрочем, скорее всего это тоже было чем-то вроде игры слов, остроумным замечанием", - сказал Павел Волков.

Ранее сообщалось, что Шевченковский суд Киева отменил розыск главреда "Страны" Игоря Гужвы.