Полицейские нашли непослушного мальчика, которого родители приковали цепью к двери. Видео
На Луганщине родители привязали 6-летнего сына металлической цепью к входной двери. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Прикованного шестилетнего мальчика обнаружили полицейские, которые с целью профилактики устроили рейд. Отец признался, что сына привязывают уже не впервые. Тот не слушается, и так они его воспитывают.
Теперь служба по делам детей решает вопрос о временном изъятии мальчика из семьи.
Напомним, что в Украине каждый пятый ребенок оказался жертвой сексуального насилия.
Как свидетельствует опрос Совета Европы, 20% украинских детей были жертвами насилия разного рода.
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