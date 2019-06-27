На Луганщине родители привязали 6-летнего сына металлической цепью к входной двери. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Прикованного шестилетнего мальчика обнаружили полицейские, которые с целью профилактики устроили рейд. Отец признался, что сына привязывают уже не впервые. Тот не слушается, и так они его воспитывают.

Теперь служба по делам детей решает вопрос о временном изъятии мальчика из семьи.

Напомним, что в Украине каждый пятый ребенок оказался жертвой сексуального насилия.

Как свидетельствует опрос Совета Европы, 20% украинских детей были жертвами насилия разного рода.

Еще мы рассказывали, как в Сумской области молодой парень надел наручники и посадил на цепь безработного за отказ помогать по хозяйству.